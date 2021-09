Max Meyer, bir an bile boş durmadı! Uyum avantajı

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Max Meyer'in fiziksel durumu ve hazır görüntüsü yüzleri güldürdü. Almanya'da Köln kulübünden ayrıldıktan sonra sezon başı kampını herhangi bir takımda geçirmeyen Meyer, buna karşın yoğun bir çalışma programı uyguladı.



Almanya'da tüm sporcuların gittiği ve dünya çapında tanınan bireysel sporcu antrenörü Yannick Obenauer'in gözetiminde çalışan Max Meyer, bir an bile boş durmadı.



Sadece fiziksel çalışmalar değil, toplu çalışmalar da yürüten Alman futbolcu, 3 ayı dolu dolu geçirdi. Formdan düşmek istemeyen ve fiziksel durumunu stabil tutmak isteyen 26 yaşındaki oyuncu, Obenauer'in programını harfiyen uyguladı. Zaten sarı-lacivertli takıma katıldığında hem sağlık kontrolünde hem de ilk antrenmanda herhangi bir problem olmadığı görüldü. Hatta direkt olarak takım çalışmalarına katıldı. Teknik direktör Vitor Pereira da bu durumdan memnun kaldı. Pereira'nın antrenmandaki görüntülerinden sonra Meyer'in istekli tavrına, fiziksel durumuna ve takıma adapte olma çabasına tam not verdiği aktarıldı.



Uyum avantajı



Zaten takımda Berisha, Mesut Özil, Luiz Gustavo, Serdar Dursun, Tisserand gibi Almanca konuşan isimlerin olması avantaj olarak görülüyor. İstanbul ve Türkiye'de de arkadaşları olan Max Meyer'in kısa zamanda hem şehre hem de takıma adapte olacağı vurgulanıyor.



Obenauer faktörü



Max Meyer'in Fenerbahçe'ye hazır katılmasındaki en büyük faktör Yannick Obenauer oldu. Fenerbahçe başta olmak üzere dünya üzerindeki birçok futbolcu Alman antrenörle beraber bireysel çalışmalar yapıyor.



Obenuaer'in kendi tesislerinde ve özel uygulamalarıyla verimli bir antrenman dönemi geçiriliyor.



İşinin uzmanı olan Obenauer, Meyer'in herhangi bir takımla geçiremediği sezon başı sürecini çok iyi takip etti. Hazırladığı programlar ve yakın takibiyle Alman yıldızın bir kayba uğramasına izin vermedi.