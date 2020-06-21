Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden Max Kruse ile İspanya La Liga takımlarından Betis ve Villarreal temasa geçti.



İspanya'dan El Gol'ün haberine göre; Max Kruse'nin Fenerbahçe'den ayrılması sonrası menajeriyle temasa geçen iki İspanyol kulübü, oyuncunun durumunu ve şartlarını sordu. Kruse'nin Fenerbahçe'den olaylı ayrılması ve sarı lacivertli kulübün konuyu FIFA'ya taşıyacak olmasından ötürü, kulüplerin duruma biraz daha mesafeli olduğu da belirtildi.



Max Kruse'ye Betis ve Villarreal dışında şu ana kadar ABD'den, Çin'den ve Arap kulüplerinden teklif aldığı bilgisi verildi.



FENERBAHÇE'DE 7 GOL, 7 ASİST



2018/19 sezonunda Werder Bremen performansıyla gösterdiği performans sonrası birçok Avrupa kulübünün listesine giren Max Kruse, Fenerbahçe'ye imza atmıştı. 32 yaşındaki Alman oyuncu, Fenerbahçe'de çıktığı 20 Süper Lig maçında 7 gol atıp 7 asist yaptı.



