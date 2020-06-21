Max Kruse'ye La Liga'dan iki büyük teklif!

Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Max Kruse, Real Betis ve Villarreal'den teklif aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Max Kruse'ye La Liga'dan iki büyük teklif!
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21 Haziran 2020 14:05
Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden Max Kruse ile İspanya La Liga takımlarından Betis ve Villarreal temasa geçti.

İspanya'dan El Gol'ün haberine göre; Max Kruse'nin Fenerbahçe'den ayrılması sonrası menajeriyle temasa geçen iki İspanyol kulübü, oyuncunun durumunu ve şartlarını sordu. Kruse'nin Fenerbahçe'den olaylı ayrılması ve sarı lacivertli kulübün konuyu FIFA'ya taşıyacak olmasından ötürü, kulüplerin duruma biraz daha mesafeli olduğu da belirtildi.

Max Kruse'ye Betis ve Villarreal dışında şu ana kadar ABD'den, Çin'den ve Arap kulüplerinden teklif aldığı bilgisi verildi.

FENERBAHÇE'DE 7 GOL, 7 ASİST

2018/19 sezonunda Werder Bremen performansıyla gösterdiği performans sonrası birçok Avrupa kulübünün listesine giren Max Kruse, Fenerbahçe'ye imza atmıştı. 32 yaşındaki Alman oyuncu, Fenerbahçe'de çıktığı 20 Süper Lig maçında 7 gol atıp 7 asist yaptı.



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