Max Kruse'ye Bundesliga'dan 3 talip

Bu sezonde beklentilerin uzağında kalanAlmanya'da transferin gözdesi durumunda.İddialara göre, üç Bundesliga kulübü, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Bu kulüplerinveolduğu belirtiliyor. Sarı-Lacivertli yönetimin iyi bir teklif gelmesi durumunda Kruse'nin gidişine onay vereceği ifade ediliyor.Max Kruse, bu sezon Fenerbahçe fornmasıyla çıktığı 20 lig maçında 7 gol attı, 7 de asist yaptı.