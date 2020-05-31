Max Kruse'ye Bundesliga'dan 3 talip

Fenerbahçe'de 2019-2020 sezonunda tam olarak beklentileri karşılayamayan Alman futbolcu Max Kruse, ülkesinde transferin gözdesi durumunda.

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Max Kruse'ye Bundesliga'dan 3 talip
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31 Mayıs 2020 11:24
Bu sezon Fenerbahçe'de beklentilerin uzağında kalan Max Kruse, Almanya'da transferin gözdesi durumunda.

İddialara göre, üç Bundesliga kulübü, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Bu kulüplerin Wolfsburg, Frankfurt ve Hertha Berlin olduğu belirtiliyor. Sarı-Lacivertli yönetimin iyi bir teklif gelmesi durumunda Kruse'nin gidişine onay vereceği ifade ediliyor.

Max Kruse, bu sezon Fenerbahçe fornmasıyla çıktığı 20 lig maçında 7 gol attı, 7 de asist yaptı.

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