Max Kruse'ye Bundesliga'dan 3 talip

Bu sezon Fenerbahçe'de beklentilerin uzağında kalan Max Kruse, Almanya'da transferin gözdesi durumunda.
İddialara göre, üç Bundesliga kulübü, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Bu kulüplerin Wolfsburg, Frankfurt ve Hertha Berlin olduğu belirtiliyor. Sarı-Lacivertli yönetimin iyi bir teklif gelmesi durumunda Kruse'nin gidişine onay vereceği ifade ediliyor.
Max Kruse, bu sezon Fenerbahçe fornmasıyla çıktığı 20 lig maçında 7 gol attı, 7 de asist yaptı.
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İddialara göre, üç Bundesliga kulübü, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Bu kulüplerin Wolfsburg, Frankfurt ve Hertha Berlin olduğu belirtiliyor. Sarı-Lacivertli yönetimin iyi bir teklif gelmesi durumunda Kruse'nin gidişine onay vereceği ifade ediliyor.
Max Kruse, bu sezon Fenerbahçe fornmasıyla çıktığı 20 lig maçında 7 gol attı, 7 de asist yaptı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın