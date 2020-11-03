Max Kruse'den takımına 3 puan armağanı

Union Berlin'in Hoffenheim'ı deplasmanda 3-1 yendiği maçta eski Fenerbahçeli Max Kruse 1 gol 2 asistlik performans gösterdi.

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Max Kruse'den takımına 3 puan armağanı
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03 Kasım 2020 01:04
Bundesliga'nın 6. haftasında Union Berlin, deplasmanda Hoffenheim'ı konuk etti.

PreZero Arena'da oynanan karşılaşmayı Union Berlin 3-1 kazanırken eski Fenerbahçeli Max Kruse maça damga vuran isim oldu.

60. dakikada penaltıdan takımının ilk golünü atan Max Kruse, 85'de Pohjanpalo ve 90+4'te Teuchert'in gollerinin asistini yaparak üç puanın mimarı oldu. Hoffenheim'ın 80. dakikada Dabour ile bulduğu gol ise teselliden öteye gidemedi.

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse çıktığı 6 maçta 2 gol 3 asistlik performans yakalamış oldu.

Bu sonuçla Union Berlin 9 puana yükselirken Hoffenheim 7 puanda kaldı.



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