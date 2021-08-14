Bundesliga'nın açılış haftasında Union Berlin ile Leverkusen karşı karşıya geldi. An der Alten Försterei Stadı'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.



Geçtiğimiz sezon Almanya'da en büyük sürprizlerden biri olan Union Berlin, 7. dakikada golcüsü Awoniyi'nin golüyle öne geçerken, Leverkusen'in beraberlik sayısını 12. dakikada Diaby kaydetti.



Union Berlin'de 22 maçta 11 gol ve 5 asistlik harika bir sezon geçiren Max Kruse, 73 dakika oynadığı bu sezona da asistle başladı. Leverkusen'in Türk asıllı oyuncusu Kerem Demirbay karşılaşmaya 11'de başlarken, 90 dakika oyunda kalırken, Union Berlin'de de Levin Öztunalı 64. dakikada oyuna dahil oldu.



Bundesliga'nın 2. haftasında Union Berlin deplasmanda Hoffenheim ile karşılaşacakken, Leverkusen ise evinde Mönchengladbach'ı konuk edecek.



BUNDESLIGA'DA TOPLU SONUÇLAR



0-4 Augsburg - Hoffenheim

0-0 Bielefeld - Freiburg

5-1 Stuttgart - Fürth

1-1 Union Berlin - Leverkusen

1-0 Wolfsburg - Bochum



