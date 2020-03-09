Max Kruse: "Trabzonspor maçında dönmek istiyorum"

Fenerbahçe'nin Alman oyuncusu Max Kruse, Denizlispor maçında sakatlanmasının ardından açıklamalarda bulundu ve Trabzonspor maçında dönmek istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Max Kruse: 'Trabzonspor maçında dönmek istiyorum'
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09 Mart 2020 18:07
Fenerbahçe'nin Alman oyuncusu Max Kruse, Denizlispor maçında sakatlanmasının ardından açıklamalarda bulundu ve Trabzonspor maçında dönmek istediğini söyledi.

Instagram hesabından açıklamalarda bulunan Kruse, Denizlispor maçında sakatlandım ve oyundan çıkmak zorunda kaldım. Çok üzüldüm. 4 - 6 hafta arası oynayamayacağım. Hızlıca iyileşmek istiyorum. Trabzonspor ile Türkiye Kupası'nda oynayacağımız maçta sahalara dönmek istiyorum" sözlerini kullandı

SÜPER LİG'DE 5 MAÇ KAÇIRACAK

Akyazı'dan oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1 kaybettiği maçın rövanşı 21 Nisan'da Kadıköy'de yapılacak.

Max Kruse'un Konyaspor, Kayserispor, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor ve Göztepe ile oynanacakm lig maçlarında sahada olması beklenmiyor

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