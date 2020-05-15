Max Kruse: "Süper Lig böyle oynanamaz"

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Max Kruse, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlayacak olmasını eleştirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Max Kruse: 'Süper Lig böyle oynanamaz'
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15 Mayıs 2020 13:40
Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, Türkiye'de futbol kulüplerinden koronavirüs vakalarının artmasının ardından açıklama yaptı.

Max Kruse, liglerin oynanmasının sağlık olmayacağına vurgu yaparken "Her gün yeni enfeksiyonlar, takımlar karantinada... Zaten adil bir rekabet ortamı kalmadı. Sağlığın, hayatta en önemli şey olduğunu anlamamız için daha neye ihtiyacımız var?" ifadelerini kullandı.

32 yaşındaki futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşıma Fenerbahçeli taraftarlar ise destek verdi.

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