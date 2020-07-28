Max Kruse ortada kaldı: 'Tazminat ödenebilir'

Fenerbahçe ile sözleşmesini "maaşı ödenmediği" gerekçesiyle fesheden Max Kruse, eski takımı Werder Bremen ile yaptığı görüşmelerde tıkandı.



Fenerbahçe ile FIFA'lık olan Alman oyuncu için Bremen, yeni kontrat imzalama konusunda tedirginlik yaşıyor.



Spor Hukukçusu Horst Kletke, şu anda bir risk olduğunu söylerken, "Eğer sözleşme feshinin hukuki olmadığı ortaya çıkarsa, büyük bir problem oluşur. Oyuncunun aynı anda iki sözleşmesi olur ve Fenerbahçe bu noktada kulüpten de tazminat alabilir." ifadelerini kullandı.



"GEÇİCİ LİSANS İLE OYNANABİLİR"



FIFA'nın geçici lisansla oyuncunun oynamasına izin verebileceğini kaydeden avukat, "Kruse eğer Werder Bremen ile sözleşme imzalarsa, oynamak için lisans başvurusu yapacak. Almanya Futbol Federasyonu ve FIFA bunu onaylamalı. Bremen, sözleşmeyi sisteme girer ve oynama izni ister. Fenerbahçe'nin de o aşamada kendi görüşünü bildirme hakkı var. FIFA o noktada "geçici" lisans verebilir. Bu sayede Kruse, Bremen için oynayabilir." dedi.



Bundesliga'da Werder Bremen ile birlikte Union Berlin de Kruse'yi kadrosuna katmak için girişimlerde yaptı.



