"HADİSE TEKLİF EDERSE, GİDERİM"

"HER ŞEY DAHA İYİYE GİDİYOR"

'nin Alman yıldızı, TV'de yayınlanan'nin yılbaşı özel programında sahneye çıktı ve şarkı söyledi."Sway" şarkısını söyleyen Alman oyuncu, sahneye çıkmadan önce "Duşta çok şarkı söylerim ama insanların önünde ilk olacak" ifadelerini kullandı.31 yaşındaki futbolcunun performansı sonrasında Hadise, Seda Sayan, Beyaz ve Murat Boz'dan oluşan jüri üyelerinin hepsi döndü.Alman yıldız, jüri üyelerinden Hadise'ye, "Daha önce hiç Belçika'ya gitmedim. Eğer Hadise beni davet ederse kesinlikle giderim" şeklinde bir teklifte de bulundu. Öte yandan Hadise, stüdyoda Türkçe konuşmaları anlamayan Kruse'ye, "Anlamıyorsun değil mi?" diye İngilizce sordu ve Fenerbahçeli yıldız ile İngilizce ve Almanca konuştu.Kruse, Acun Ilıcalı'nın "Türkiye'de bir Alman futbolcusun. Buraya gelirken ne bekliyordun ve ne buldun?" şeklindeki sorusuna, "Çok fazla beklentim yoktu. Almanya'nın dışında yaşamak için ilk defa çıkıyorum. Elbette bazı ülkelerin Türkiye hakkında bazı fikirleri var. Ama buraya geldiğimde çok dost canlısı ve yardımsever insanlar olduğunu gördüm. Bu yüzden burada çok rahat ve iyi hissediyorum" cevabını verdi.Türkiye'de ciddi bir baskı olduğunu da kaydeden Kruse, "Benim en zor ayak uydurduğum şey buradaki duygu değişimi. Her şey bir haftada yüzde yüzden sıfıra düşebiliyor. Özellikle bir mağlubiyet ya da galibiyet aldığında işler hızlı değişiyor. En çok buna alışmakta zorluk yaşadım ama 6 ay sonra her şey daha iyiye gidiyor." dedi.Kruse, Fenerbahçeli jüri üyelerinden birini seçmek istediğini kaydederek, Beyaz'ı tercih etti.