Max Kruse mest ediyor: 'Pokerde kazandı'

Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı feshederek FIFA'lık olan ve Union Berlin'e giden Max Kruse, sezonun ilk bölümünde kendisinden beklentileri fazlasıyla karşılarken, takımının en popüler ismi oldu.



5-0 kazandıkları Arminia Bielefeld maçında 1 gol ve 2 asistle maçın adamı olan Alman oyuncu, hocası Urs Fischer'i ve takım arkadaşlarını da mest etti. Alman basını da Kruse için, "Max Kruse pokerde kazandı" şeklinde manşetler attı.



"BİZİM KALBİMİZİ ÇALDI"



Fischer, 32 yaşındaki oyuncu için, "Kaliteli bir oyuncu, maça etki etmesini biliyor. Asistleriyle öne çıkabilecek yaratıcılığı da var. Ona sahip olduğumuz için çok mutluyuz" dedi.



Kruse'nin takım arkadaşı Robert Andrich, "Bizim için çok önemli işler yapıyor" derken, kaptan Trimmel, "Max Kruse çok pozitif bir oyuncu, çok eğlenceli ve takıma da çok faydalı" mesajını verdi. Bir diğer takım arkadaşı Prömel de Kruse için, "Bizim kalbimizi çaldı" diye konuştu.



LEWANDOWSKI İLE ZİRVEDE



Bundesliga'da 7 maçta 5 asiste ulaşan Max Kruse, Robert Lewandowski ile birlikte asist krallığının zirvesinde yer alıyor. 32 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda 3 kez de ağları sarstı.



