Max Kruse kaç hafta olmayacak?

Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse önceki akşam apar topar apandisit ameliyatı olmuştu. Başarılı bir operasyon geçiren Max Kruse, sosyal medya hesabından, "Ben iyiyim, mesajlarınız için teşekkürler. Harika uyudum" mesajını gönderdi.
Tecrübeli oyuncunun ameliyat sonrası sahalara dönüşünün 1 ayı bulacağı öğrenildi. Kruse, sezonun son haftalarına yetişmeye çalışacak.
Tecrübeli oyuncunun ameliyat sonrası sahalara dönüşünün 1 ayı bulacağı öğrenildi. Kruse, sezonun son haftalarına yetişmeye çalışacak.