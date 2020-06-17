Max Kruse kaç hafta olmayacak?

Apar topar apandisit ameliyatı Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse'nin sahalara dönüşünün 1 ayı bulacağı öğrenildi.

Haber; Akşam
Max Kruse kaç hafta olmayacak?
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17 Haziran 2020 12:36
Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse önceki akşam apar topar apandisit ameliyatı olmuştu. Başarılı bir operasyon geçiren Max Kruse, sosyal medya hesabından, "Ben iyiyim, mesajlarınız için teşekkürler. Harika uyudum" mesajını gönderdi.

Tecrübeli oyuncunun ameliyat sonrası sahalara dönüşünün 1 ayı bulacağı öğrenildi. Kruse, sezonun son haftalarına yetişmeye çalışacak.

 



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