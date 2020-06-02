Max Kruse indirim isteyecek

Sarı-lacivertli yönetim Alman yıldızın bonservis bedelini 5 milyon Euro olarak belirlemişti.



Tecrübeli futbolcu, lig bittikten sonra yönetimle masaya oturmayı planlıyor. Eski takımı Werder Bremen'in ligde kalması halinde oraya dönmek isteyen Kruse, bonservisinde indirim yapılmasını talep edecek.



PERFORMANSA GÖRE KARAR



Yönetim, sezonun kalan bölümünde sergileyeceği performansa göre Alman futbolcuya kolaylık sağlanıp sağlanmayacağına karar verecek.



