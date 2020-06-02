Max Kruse indirim isteyecek

Fenerbahçe Yönetimi, sezon sonunda ülkesi Almanya'ya dönmek istediğini açıklayan Max Kruse'nin bonservis bedelini 5 milyon Euro olarak belirlemişti.

Max Kruse indirim isteyecek
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02 Haziran 2020 09:15
Sarı-lacivertli yönetim Alman yıldızın bonservis bedelini 5 milyon Euro olarak belirlemişti. 

Tecrübeli futbolcu, lig bittikten sonra yönetimle masaya oturmayı planlıyor. Eski takımı Werder Bremen'in ligde kalması halinde oraya dönmek isteyen Kruse, bonservisinde indirim yapılmasını talep edecek.

PERFORMANSA GÖRE KARAR

Yönetim, sezonun kalan bölümünde sergileyeceği performansa göre Alman futbolcuya kolaylık sağlanıp sağlanmayacağına karar verecek.

 
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