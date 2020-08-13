Max Kruse: 'Gol atmam değil, takımın kazanması önemli'

Fenerbahçe ile sözleşmesini fesh ettikten sonra bir süre takımsız kalan Max Kruse, geçtiğimiz günlerde Union Berlin ile imzaladı.



Kulübün yayın organına konuşan Kruse, hedeflerinden bahsetti ve Atalanta ile PSG arasındaki Şampiyonlar Ligi maçını değerlendirdi.



Atalanta-PSG maçı için konuşan Kruse; "Gerçekten özel bir şeydi. Bir futbolcu olarak, deneyimlemek istediğiniz şey budur diyebilirim. Güzel bir deneyim ama hayattaki en önemli şey de değil" dedi.



"GOL ATMASAM DA OLUR"



Union Berlin'deki hedefleri için konuşan Kruse; "Ne kadar gol atacağımı hiçbir zaman söylemedim çünkü böyle bir şey yaparsanız; sürekli onunla karşılaştırılırsınız. 10 gol olması önemli değil. 2 gol bile atsam eğer kazanıyorsak, ben de mutlu olurum" dedi.



