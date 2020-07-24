Max Kruse fitilinde ateşi yakan Alman avukat

Max Kruse'nin sarı-lacivertlileri şoke eden sözleşme feshinin arka planında ilginç gerçekler ortaya çıktı. Almanya'nın önde gelen bir spor hukukçusunun, sarı-lacivertlilerin hamle hatasını fırsata çevirmeye çalıştığı ifade edildi.



Sözcü'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Süreç şöyle gelişti… Pandemi nedeniyle ödeme alamayan Kruse, kulübe 15 günlük süre verip ihtar çekti.



İhtarın son gününde yönetici Selahattin Baki, Alman yıldızı arayıp orta yolu bulmak istediklerini anlattı.



BAŞKA BİR FİRMA DA ONAYLADI



Kruse reddedince, konu Başkan Ali Koç'a intikal etti. Görüşmelerin sonunda toplam alacağın yarısı yatırıldı. Bunun üzerine söz konusu ünlü Alman avukatın "Sözleşmeni feshet ve gel. Paranın tamamını alacağız" yönlendirmesini benimseyen Kruse, denileni yaptı ve kriz patladı.



İddialara göre Alman yıldız, konuyu danıştığı başka bir hukuk firmasından da olumlu dönüş aldı.



Kruse cephesi, davayı kazanacaklarına kesin gözüyle bakıyor.



