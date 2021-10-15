Max Kruse, Fenerbahçe'deki maaşını açıkladı

Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan Max Kruse, sarı-lacivertli kulüpte oynadığı dönemdeki maaşını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Max Kruse, Fenerbahçe'deki maaşını açıkladı
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15 Ekim 2021 13:04
Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden ve daha sonra tazminatıyla ilgili sarı-lacivertli kulüple anlaşan Max Kruse, flaş bir açıklamada bulundu.

Kariyerine Union Berlin'de devam eden 33 yaşındaki futbolcu, Aaron Troschke ile YouTube için özel bir video çekti. Max Kruse, bu videoda Fenerbahçe'den aldığı para hakkında açıklama yaptı.

Max Kruse, "Fenerbahçe'den yılda 3 Milyon euro net maaş aldım" açıklamasını yaptı. Alman basını, Max Kruse'nin kariyerindeki en değerli sözleşmesini Fenerbahçe'den aldığını vurguladı.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Union Berlin'e daha düşük bir rakam imza atan Max Kruse, toplam 32 maçta 14 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

MAx Kruse, Fenerbahçe'de 23 maçta 7 gol ve 8 asistlik katkı yaptı.


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