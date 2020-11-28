Max Kruse durdurulamıyor! 2 gol attı ancak galibiyeti getiremedi...

Almanya Bundesliga'da 9. hafta karşılaşmasında Union Berlin, Frankfurt'u konuk etti.



An der Alten Försterei Stadyumu'nda oynanan müsabaka 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.



Union Berlin'in gollerini 2. dakikada Andrich ve 6. (p) ile 82. dakikalarda Max Kruse kaydetti. Frankfurt'un gollerini ise 27. ile 37. dakikalarda Andre Silva ve 79. dakikada Bas Dost attı.



MAX KRUSE DURDURULAMIYOR



Max Kruse, bu sezon çıktığı 9. maçında 6 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.



Bu sonucun ardından 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Union Berlin, 16 puanla 6. sırada yer aldı. Üst üste 4. beraberliğini alan Frankfurt ise 12 puanla 9. sırada yer buldu.



Union Berlin, gelecek hafta Hertha Berlin deplasmanına konuk olacak. Frankfurt ise Dortmund'u ağırlayacak.



