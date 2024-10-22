Max Kruse'den Fenerbahçe itirafı!

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Max Kruse, sarı-lacivertlilerdeki dönemi için itirafta bulundu

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Max Kruse'den Fenerbahçe itirafı!
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22 Ekim 2024 19:52
Fenerbahçe'de 2019-2020 sezonunda forma giyen Max Kruse, kariyeriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Alman futbolcu, Fenerbahçe'de ve ardından ikinci kez formasını giydiği Wolfsburg'da iyi kazandığını söyledi.

Fenerbahçe'den 2020'de ayrılmasının ardından Union Berlin'e imza atan Kruse, ardından 2022'nin ara transfer döneminde Wolfsburg'a 5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

O dönemi anlatan Kruse, "Union Berlin ile sadece 6 aylık sözleşmem kalmıştı. Wolfsburg'un Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı dönemde bile alamadığım bir sözleşme aldım. Ayda 300 bin artı 1.5 milyon euro imza parası aldım. Fenerbahçe'de de net ile brüt aynıydı, ayda net 290.000 alıyordum. İyiydi, eğlenceliydi." sözlerini sarf etti.

Kruse, Wolfsburg'a transfer olduktan sonra teknik direktör Niko Kovac ile yaşadığı tartışmanın ardından 10 ay sonra sözleşmesi feshedilmişti. Kruse, bu konuda ise, "Niko Kovac'ın göreve geldiği gün (Temmuz 2022) menajerime kulüple temasa geçmesini ve bir çözüm bulmamız istediğimizi söylemiştim." dedi.

Fenerbahçe forması altında 23 maçta sahaya çıkan Kruse, 7 gol, 8 asistlik performans ortaya koymuştu.

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