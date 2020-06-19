Max Kruse Almanya'da ortaya çıktı!

ile olan sözleşmesini, koronavirüs sürecinde alacakları ödenmediği için tek taraflı olarak feshedenortaya çıktı.15 Haziran günü apandisit ameliyatı olan, Bild Gazetesi tarafından Köln'de fotoğraflandı.Arkadaşlarıyla birlikte Köln sokaklarında olması şaşırtan Alman oyuncunun Köln ile ilgili transfer görüşmesi yapıp yapmadığı da merak edilirken, Köln Sportif Direktörü, "" açıklamasını yaptı.Sezon başında bedelsiz geldiği Fenerbahçe'den kötü bir şekilde ayrılan Max Kruse, 23 maçta 7 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.