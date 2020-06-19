Max Kruse Almanya'da ortaya çıktı!

Fenerbahçe ile olan sözleşmesini, koronavirüs sürecinde alacakları ödenmediği için tek taraflı olarak fesheden Max Kruse ortaya çıktı.
15 Haziran günü apandisit ameliyatı olan Max Kruse, Bild Gazetesi tarafından Köln'de fotoğraflandı.
Arkadaşlarıyla birlikte Köln sokaklarında olması şaşırtan Alman oyuncunun Köln ile ilgili transfer görüşmesi yapıp yapmadığı da merak edilirken, Köln Sportif Direktörü Horst Heldt, "Kruse ile herhangi bir görüşmemiz olmadı" açıklamasını yaptı.
Sezon başında bedelsiz geldiği Fenerbahçe'den kötü bir şekilde ayrılan Max Kruse, 23 maçta 7 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
15 Haziran günü apandisit ameliyatı olan Max Kruse, Bild Gazetesi tarafından Köln'de fotoğraflandı.
Arkadaşlarıyla birlikte Köln sokaklarında olması şaşırtan Alman oyuncunun Köln ile ilgili transfer görüşmesi yapıp yapmadığı da merak edilirken, Köln Sportif Direktörü Horst Heldt, "Kruse ile herhangi bir görüşmemiz olmadı" açıklamasını yaptı.
Sezon başında bedelsiz geldiği Fenerbahçe'den kötü bir şekilde ayrılan Max Kruse, 23 maçta 7 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.