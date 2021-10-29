Max Gradel: 'Uğur Çiftçi, Milli Takım'ı hak ediyor'

FotoMaç Gazetesi tarafından Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'nde 'Yılın Kanat Oyuncusu' seçilen Sivassporlu Max Gradel, Sabah Spor'un sorularını yanıtlarken, Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz'a mesaj göndermeyi de ihmal etmedi.



Gradel, "Süper Lig'de Türk pasaportu taşıyan çok iyi sağ-sol bek oyuncuları görmedim. Takım arkadaşım olduğu için söylemiyorum; Uğur Çiftçi kesinlikle A Milli Takım'ı hak ediyor. Hızlı, güçlü, kendisine iyi bakıyor ve çok iyi performans gösteriyor. Bence kendisine Milli Takım şansı verilmeli" dedi.



SİVAS'TA ZORLANMADIM



"Fildişi Sahili ve Türk insanı benzer özellikler taşıyor. Sivas'a ve Türkiye'ye adapte olmakta zorlanmadım. Kulüp, ailemle ilgilendi."



HOCAM BANA İNANDI



"Rıza Hoca (Çalımbay) bana inandı ve sahada benden beklenen performansı göstermem kolaylaştı."



TÜRKİYE'YE GELME NEDENİM...



"Türkiye'ye gelme sebebim, tribün atmosferi ve taraftar coşkusuydu. Geçen sezon virüs yüzünden statlar boştu. Bu sezon yeni yeni dolmaya başladı. Tam kapasite maçlarla daha iyi oynarız."





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