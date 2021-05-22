Max Gradel'den 2 yıllık yeni imza

Sivasspor, yıldız oyuncusu Max Gradel ile 2 yıllık yeni kontrat imzaladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Max Gradel'den 2 yıllık yeni imza
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22 Mayıs 2021 17:16
Sivasspor, sezonun yıldızlarından biri olan Max Gradel'in gelecek sezon bitecek sözleşmesini 2 yıl daha uzattıklarını açıkladı.

Sivasspor'dan yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon başında Demir Grup Sivasspor'umuza transfer olan ve 2022 yılında sözleşmesi sona erecek başarılı futbolcumuz Max Gradel'in sözleşmesi 2023-2024 sezonuna kadar 2 yıl uzatıldı." ifadeleri kullanıldı.

Max Gradel, Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında bu sezon toplam 48 kez formamızı giydi ve bu maçlarda 12 kez gol sevinci yaşadı ve 15 kez de asist yaptı.

Sivasspor iç transferde daha önce Muammer Yıldırım, Ali Şaşal Vural, Mustapha Yatabare ve Caner Osmanpaşa ile sözleşme uzatmıştı.



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