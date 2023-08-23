Mavs, McGee'nin kontratını zamana yayıp ödeyecek

Dallas Mavericks'in, 31 Ağustos tarihinden önce pivotu JaVale McGee'yi serbest bırakarak sözleşmesini zamana yayıp ödemeyi planladığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Mavs, McGee'nin kontratını zamana yayıp ödeyecek
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23 Ağustos 2023 10:34
Dallas Mavericks'in, 31 Ağustos tarihinden önce pivotu JaVale McGee'yi serbest bırakarak sözleşmesini zamana yayıp ödemeyi planladığı bildirildi.

Mavericks'in, herhangi bir takas senaryosunun son tarihten önce gerçekleşmesi ihtimaline karşı hamleyi resmi olarak tamamlamadığı kaydedildi.

McGee, 2022 yazında Mavericks'le üç yıllığı 20,1 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.

Spotrac'tan Keith Smith'e göre McGee'nin sözleşmesinde kalan iki yılı için 11.741.621 dolar alacağı bulunuyor.

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