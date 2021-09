Dallas Mavericks'in, eski NBA oyuncuları Isaiah Thomas, Lance Stephenson ve Monta Ellis için antrenman düzenlediği bildirildi.



The Athletic'den Shams Charania ve Jon Krawczynski'ye göre Mavericks'in, bu antrenmanlar ile guard rotasyonu için topu getirebilen veteran bir oyuncu arayışında olduğu düşünülüyor.



Bu üçlü içinde en son NBA'de bulunan isim, geçtiğimiz sezon New Orleans Pelicans'da üç maç forma giymiş olan 32 yaşındaki Thomas'tı. I.T., 2015-17 yılları arasında Boston Celtics'te geçirdiği iki buçuk sezonda iki kez All-Star olmuştu.



30 yaşındaki Stephenson, en son 2018-19 sezonunda Los Angeles Lakers forması giymişti ve büyük ölçüde benchten gelerek, 7.2 sayı, 3.2 ribaund ve 2.1 asist ortalamaları kaydetmişti.



2016-17 sezonundan beri NBA'de forma giymeyen ve Ekim ayında 36 yaşına girecek olan Ellis ise, 12 sezonluk NBA kariyerinde 17.8 sayı ve 4.6 asist ortalamaları yakalamıştı.



Şu anda yapılandığı üzere, Mavericks'in süperstarı Luka Doncic'in arkasındaki rotasyonunda Jalen Brunson, Trey Burke ve Tyrell Terry yer alıyor.