Mavs, Dennis Smith Jr'ı yollayacak mı?

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Dallas Mavericks'in Dennis Smith Jr merkezli takas tartışmalarını arttırdığı belirtildi.Smith'in Mavericks'le olan yerinin, Luka Doncic'in varlığından dolayı uzun süredir belirsiz olduğu açıklandı.Phoenix Suns ve Orlando Magic'in, Mavericks ile takas görüşmelerinde bulunduğu da eklendi.Smith, sırt ağrılarından ötürü son üç maçta forma giyememişti.Koç Rick Carlisle ve Smith'in ortak bir paydada buluşmakta zorlandığı söyleniyordu. Smith daha çok topsuz alanda iş yapmaya itilmiş ve Carlisle'ın, Smith'in hücumda karar verme yeteneği konusunda hüsrana uğradığı anlatılmıştı.