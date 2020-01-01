Mavs, Danilo Gallinari'yi takaslamaya çalışmış!

Dallas Mavericks'in, son takas tarihinde Oklahoma City Thunder forveti Danilo Gallinari ile takas yapmaya çok yaklaşmış olduğu bildirildi.



RealGM'deki rapora göre, anlaşmanın başarılı olmamasının sebebi, Gallinari'nin uzatma kontratı imzalamayacağını ve bir serbest oyuncu olacağını söylemesiydi:



"Dallas Mavericks'in, son takas tarihinde Danilo Gallinari için, Oklahoma City Thunder ile bir takası olacaktı. Ancak anlaşma, kendisinin serbest oyuncu piyasasını test edeceğini ve bir uzatma kontratını kabul etmeyeceğini belirtmesiyle, başarısız olmuştu."



Gallinari sezonu OKC ile tamamladı ve şimdi de serbest oyuncu piyasasını test etmesi bekleniyor.



