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Mavs, "büyük bir teklif almadıkça" Brunson'ı vermeyecek

Dallas Mavericks'in "büyük bir teklif almadıkça" Jalen Brunson'ı takas etmeyeceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks'in "büyük bir teklif almadıkça" Jalen Brunson'ı takas etmeyeceği iddia edildi.

Brunson'ı son takas günü öncesi kadrosunda isteyen ya da bu yaz bir serbest oyuncu olarak alabileceğini düşünen çok sayıda başka takım olduğuna dair birçok söylenti çıkmıştı.

ESPN'den Tim MacMahon, 'The Lowe Post' isimli podcast'te Mavericks'in son takas gününde Brunson'ı gönderme planları olmadığını söyledi:

"Bana, son günden önce 'Akıllarından ne geçiyor?' türünde bir teklif gelmedikçe, Brunson'ı takas etmeyeceklerini garanti etmişlerdi."

Brunson'ın bu yaz sınırsız serbest oyuncu olmasının takas değerini yükselttiği düşünülse de, MacMahon ve Zach Lowe, Dallas'ın kendisini takımda tutmak için iyi bir miktar ödemesi gerekeceği konusunda hemfikirdiler:

"Şunu biliyorum: Jalen Brunson'ın tercihi Dallas'ta kalmak olacaktır. Herhangi bir indirim de kovalamayacak. İyi para kazanmak istiyor ve bu parayı Dallas'tan almayı tercih ediyor. Bunu soruşturmuştum ve oradaki kaynaklarıma da güveniyorum."

Brunson, bu sezon 15.7 sayı ve 5.8 asist ortalamalarına sahip.


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