Mavi Boncuk nerede çekildi, konusu ne? Mavi Boncuk oyuncuları kimler?

Türk sinemasının en ünlü isimlerini bir arada buluşturan Mavi Boncuk filmi üzerinde yılllar geçmesine rağmen hala ilk günkü izler gibi kahkahalara boğuyor. Peki Mavi Boncuk filmi nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimler?

03 Mayıs 2020 16:51
Mavi Boncuk nerede çekildi, konusu ne? Mavi Boncuk oyuncuları kimler?
Mavi Boncuk, 1 Ocak 1975 tarihinde vizyona giren, Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği ve aynı zamanda Zeki Alasya ve Sadık Şendil ile birlikte senaryosunu yazdığı bir filmi olarak adını unutulmazlar arasına yazdırdı.
MAVİ BONCUK NEREDE ÇEKİLDİ

Yeşilköy Gazi Evrenos caddesinde "Stavro'nun eski köşkü" olarak bilinen köşkte Emel Sayın ve Tarık Akan'ın başrollerinde yer aldığı 1974 tarihli Mavi Boncuk filmi çekildi.



MAVİ BONCUK KONUSU

6 arkadaş (Baba Yaşar, Kamil Usta, Süleyman, Necmi, Cafer ve Mıstık) Emel Sayın'ın çalıştığı bir gazinoya eğlenmeye giderler. Ceplerindeki paranın gazete ilanındaki fiks menüyü karşılayacağını düşünürler. Ancak hesap ilandaki paraya uymayınca, önce yüksek gelen hesaba itiraz ederler ve daha sonra kötü muamele görürler. Gazinonun sahibinden intikam almak için gazinonun assolisti Emel Sayın'ı kaçırmaya karar verirler.

Planlarını başarıyla uygulayan arkadaşlar, Emel Sayın'ı Baba Yaşar'ın evinin çatı katında gizlerler. Zamanla Emel Sayın ve kaçıranları arasında yakınlaşma doğar. Gazino patronu istedikleri fidyeyi ödemesine rağmen Emel Sayın bir türlü bu evden ayrılmak istemez. Ekip bu defa da Emel Sayın'ı yine zorla halıya sararak geri teslim etmek zorunda kalır. Emel Sayın bu olayın kinini güderken filmin sonunda dayanamaz ve 6'lının Boğaz'a bakan bir tepede açtıkları restorana gelmesi ile film son bulur.

MAVİ BONCUK OYUNCULARI

Başrollerde o dönemin ve Türk sineması'nın gelmiş geçmiş en büyük oyuncularının oynadığı nadir filmlerden bir tanesi olma özelliğini taşır. Oyuncu kadrosunda filmde de kendisini oynayan şarkıcı Emel Sayın, Dönemin en yakışıklı oyuncularından olan genelde çapkın erkek rollerinde oynayan Tarık Akan filmde "Emel Sayın"'a aşık olan erkek olarak Yakışıklı Necmi rolünde oynamıştır.

Döneminde hep beraber anılan komedi ikilisi Zeki Alasya (Şeker Kamil) ve Metin Akpınar (Süleyman) ise filmde yer almışlardır. Ayrıca Zeki Alasya filmin senarisliğini de yapmıştır. Dönemin bir başka ses getiren oyuncularından Halit Akçatepe ise Mıstık rolüyle filmde yer almıştır. Genelde "Neşeli Günler" vb. filmlerde karı-koca rolünü oynayan Münir Özkul (Baba Yaşar), Adile Naşit (Adile) ile birlikte bu filmde de ev sahibi rolünde yer almışlardır. Perran Kutman (Hizmetçi) rolüyle filmde yer almışken, Kemal Sunal ise Kaymakam Cafer rolüyle saf bir insanı canlandırmıştır.

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