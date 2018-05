Mavi Balina Oyunu nasıl oynanıyor, nasıl ölüm götürüyor? Mavi Balina oyunu...

50 gün boyunca süren ve 50 görevden oluşan Mavi Balina oyunu intiharlara ve ölümlere sebep olmaya devam ediyor. Görev üzerinden ilerlenen oyunda neler yaşandı? Peki uzmanlar Mavi Balina oyunu hakkında nasıl uyarılar yapıyor? İşte detaylar...Psikolog ve Aile Terapisti Merve Savaşkan, aieleleri Mavi Balina oyunuyla ilgili uyardı:Özellikle ön ergenlik ve ergenlik dönemine hitap eden ve çocuk-ergen kesiminin dünyasına kolayca sızan bir icat. Bu gelişim evresinde olan kişilerde merak duygusu, cesaret, karşıt gelme, isyan etme, benmerkezcilik ve içe kapanma, dünyaya hükmetmek isteme yoğun olarak yaşanır. İçsel savaşın, dışsal birçok belirtisini görürüz. Mavi Balina da bu duyguları yaşayan, karmaşık dönemde olan çocukların ve gençlerin özellikle hedef noktası.Oyunun resmi bir internet adresi ve yasal satışı yok. Rus chat sayfalarında oyuna girmek isteyen kişilere yönetici tarafından adres gönderiliyor. Bu internet adresine giren kişilerin bilgisayarlarına virüs sokularak tüm kişisel bilgilerine ulaşılıyor ve bundan sonra da şantaj yoluyla 'oyuncu'dan verilen tüm talimatların yerine getirilmesi isteniyor.Kullanılan şantaj sistemi, Black Mirror (Kara Ayna) televizyon dizisinin 'Shut Up and Dance' (Sus ve Dans Et) adlı bölümünde işlendiği ve anlatıldığı ortaya çıkmıştı. Bu hikayede, web kamerasından çekilen gizli görüntülerini yayınlama tehdidinde bulunan hacker'lar, kurbanları örgüt adına suç ve cinayet işlemeye zorluyordu.Mavi Balina oyunu 50 gün boyunca giderek korkunç hale gelen 50 görevden oluşuyor. Kendini sakatlayabilecek görevlerden korku filmlerini izlemeye kadar sıra dışı şeyler yer alıyor. Görevleri yerine getirip oyunu bitiremeyen kullanıcılara 'Öl, nasıl olsa yeniden doğacaksın' telkini yapılıyor.Mavi Balina oyunu 50 gün boyunca giderek korkunç hale gelen 50 görevden oluşuyor. Kendini sakatlayabilecek görevlerden korku filmlerini izlemeye kadar sıra dışı şeyler yer alıyor. Görevleri yerine getirip oyunu bitiremeyen kullanıcılara 'Öl, nasıl olsa yeniden doğacaksın' telkini yapılıyor.Bursa'da Ahmet P., iddiaya göre arkadaşıyla 'Mavi Balina' oyunu oynadıktan sonra gittiği halı sahanın tellerine kendisini asarak yaşamına son verdi. Arkadaşının ölümüne tanık olan Batuhan K. ise sinir krizi geçirince hastaneye kaldırıldı. Olay, pazartesi akşamı merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde meydana geldi. TIR şoförü Murat P.'nin 6 çocuğundan biri olan Ahmet P., evlerine gittiği arkadaşı Batuhan K. ile birlikte iddiaya göre 'Mavi Balina' oyunu oynadı. Oyunun ardından iki arkadaş, evin yakınlarındaki halı sahaya gitti. Ahmet P., götürdükleri ipi halı sahanın tellerine bağlayıp, tabureye çıkarak kendini astı. Arkadaşının ölümüne tanık olan Batuhan K. sinir krizi geçirdi.Mavi Balina oyunu 50 gün boyunca giderek korkunç hale gelen 50 görevden oluşuyor. Kendini sakatlayabilecek görevlerden korku filmlerini izlemeye kadar sıra dışı şeyler yer alıyor. Görevleri yerine getirip oyunu bitiremeyen kullanıcılara 'Öl, nasıl olsa yeniden doğacaksın' telkini yapılıyor.Oyunun kimi etaplarında henüz okul çağındaki çocuklardan, el bileklerine ya da bacaklarına sivri bir cisimle bir balina kazıması ya da vücuttaki damarlarına yakın kesikler atması isteniyor. Bazı günler saat 04.20'de uyandırılıp gün boyunca oyun yöneticilerinin yolladığı korkunç görüntülerin izlenmesi de bir başka görev. Manipüle edilen çocuklar, 49 görev boyunca kendilerine psikolojik ve fiziki zararlar verip hayattan koparılıyor. 50. gün final görevi ise "balina olmak" adını taşıyor ve oyuncunun intihar etmesini emrediyor.Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca çocuğu tehdit eden 'Mavi Balina' oyunu, Ordu'da da ölüme yol açtı.Ordu'nun Altınordu ilçesinde 17 yaşındaki lise öğrencisi bir genç, 'Mavi Balina' oyunundaki bir talimatı yerine getirmek için kendini doğalgaz borusuna asarak intihar etti.Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İbrahim Can Duman'ın Ordu Devlet Hastanesinde çalışan annesi iş dönüşü eve geldiğinde oğlunun cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından 17 yaşındaki gencin cansız bedeni otopsi için Ordu Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.İddiaya göre, 17 yaşındaki genci kendi canına kıymaya kadar götüren sebeplerin başında 'Mavi Balina' adlı internet oyunu olduğu belirtildi. Söz konusu oyunun Türkiye'de son dönemde 142 gencin intiharıyla bağlantılı olabileceği ifade edilirken, oyunda oyunculara 50 görev veriliyor. Verilen bu görevlerin sonunda oyuncunun kendini asarak ya da yüksek bir yerden atlayarak canına kıymasıyla oyun son buluyor.