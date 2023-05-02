Dallas Mavericks'in bu yaz serbest oyuncu döneminde Christian Wood ile yeniden sözleşme imzalamasının beklenmediği bildirildi.



Mavericks, sözleşmesi sona eren Wood'u geçtiğimiz Haziran ayında kadrosuna katmak adına bir ilk tur seçimini takas etmişti. Yetenekli bir hücum oyuncusu olarak bilinen Wood'un, savunmada tarafında limitli olduğu biliniyordu.



The Athletic'ten Tim Cato, Wood'un menajeri Adam Pensack'in Mavericks pivotunun bu sezon All-Star seçilmesi adına perde arkasında medya mensuplarına karşı agresif bir şekilde kampanya başlattığını, ancak Mavericks koçlarının bu düşünceyi paylaşmadığını belirtti.



Wood en son 2020'de serbest kaldığında, Houston Rockets ile üç yıllığı 41 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.





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