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"Mavericks, Giannis için 'sıranın başında' olacak" iddiası!

Dallas Mavericks'in, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun peşinde, "sıranın başında" olacağı iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks'in, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun peşinde, "sıranın başında" olacağı iddia edildi.

Mavericks'in, Giannis'in serbest bir oyuncu olacağı 2021 ölü sezonu için maaş alanını koruması bekleniyor.

ESPN'in The Jump programında Brian Windhorst, şunları söyledi:

"Dallas Mavericks, Giannis'in peşinde, sıranın başında olacak. Üçüncü bir yıldıza sahip olmak istiyorlar. 2021 için boş yer tutmak istiyorlar. Bu yıl büyük serbest oyuncular eklemelerini beklemiyorum. Bekleyeceklerdir."

Mavericks, Antetokounmpo'ya Luka Doncic ve Kristaps Porzingis ile aynı takımda bulunma fırsatı sunuyor.

Antetokounmpo, Bucks ile bu ölü sezonda bir supermax uzatma kontratı için uygun.


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