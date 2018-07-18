Mavericks, Devin Harris'i geri aldı

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Serbest guard Devin Harris'in, Dallas Mavericks ile bir yıllık anlaşma imzalamayı kabul ettiği açıklandı.35 yaşındaki Harris, kariyerindeki 14 NBA sezonunun 9'unu Mavericks'te oynamıştı ve Yogi Ferrell Sacramento Kings'e gitmeye karar verdikten sonra, takım point guard rotasyonunda derinlik arıyordu.Dallas'ta taraftarlar tarafından sevilen bir oyuncu Harris, Denver Nuggets ve Mavs ile önceki sezon 8.4 sayı, 1.8 ribaund ve 2.1 asist ortalamaları yakalamıştı.Harris'in, Dennis Smith Jr. ve çaylak isimler Jalen Brunson ile Luka Doncic'e mentörlük yapması bekleniyor.