Dallas Mavericks ekibinin Atlanta Hawks pivotu Clint Capela'yı kadrosuna katmakla ilgilenmeye devam ettiği iddia edildi.



Substack'tan Marc Stein, Hawks'ın Pascal Siakam ile en çok ilgilenen takımlardan biri olmasıy nedeniyle, Mavericks'in Toronto Raptors'ın da dahil olabileceği muhtemel bir takasla Capela'yı kadrosuna katabileceğini söyledi.



Stein, Jakob Poeltl ile yeniden sözleşme imzalayan Raptors'ın, kontratında iki sezon ve yaklaşık 43 milyon dolar alacağı bulunan Capela'yı almakla pek ilgilenmeyeceğinin tahmin edildiğini belirtti.



Mavericks ve Hawks ekiplerinin, NBA Draftından önce Capela takasını tartıştıkları, ancak Josh Green'in eklenmesinin bir anlaşmazlık noktası olduğu bildirildi.



