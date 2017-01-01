Mavericks, artık maçlardan önce ABD ulusal marşını çalmayacak

Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban'ın, takımının artık iç saha maçlarından önce ABD ulusal marşını çalmamaya karar verdiğini açıklandı.



Bu sezon halihazırda şimdiye kadar Mavericks'in iç sahadaki hiçbir maçından önce, ulusal marş çalınmamıştı. Organizasyonun daha önce bu kararı kamuya veya takım içerisinde kimseye açıklamadığı ve ne ekip ne de Cuban'ın başka bir yorumda bulunmadığı kaydedildi.



NBA oyuncularının, önceki yaz Orlando bubble'ında düzenlenen 2019-20 sezonu sırasında sosyal adalete daha fazla odaklandıkları görülmesi sonrası, Cuban kamuoyuna yaptığı yorumda, takımının marş sırasında diz çökmesini desteklediğini belirtmişti.



Cuban, 18 Haziran'da ESPN'nin "Outside the Lines" adlı programında şunları söylemişti:



"Eğer diz çökerlerse ve saygılı olurlarsa, onlarla gurur duyarım. Umarım onlara katılabilirim, çünkü 2017'den beri çok şey öğrendiğimizi düşünüyorum. Bence bir ülke olarak geliştik."



