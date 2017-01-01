Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Mavericks, artık maçlardan önce ABD ulusal marşını çalmayacak

Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban'ın, takımının artık iç saha maçlarından önce ABD ulusal marşını çalmamaya karar verdiğini açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban'ın, takımının artık iç saha maçlarından önce ABD ulusal marşını çalmamaya karar verdiğini açıklandı.

Bu sezon halihazırda şimdiye kadar Mavericks'in iç sahadaki hiçbir maçından önce, ulusal marş çalınmamıştı. Organizasyonun daha önce bu kararı kamuya veya takım içerisinde kimseye açıklamadığı ve ne ekip ne de Cuban'ın başka bir yorumda bulunmadığı kaydedildi.

NBA oyuncularının, önceki yaz Orlando bubble'ında düzenlenen 2019-20 sezonu sırasında sosyal adalete daha fazla odaklandıkları görülmesi sonrası, Cuban kamuoyuna yaptığı yorumda, takımının marş sırasında diz çökmesini desteklediğini belirtmişti.

Cuban, 18 Haziran'da ESPN'nin "Outside the Lines" adlı programında şunları söylemişti:

"Eğer diz çökerlerse ve saygılı olurlarsa, onlarla gurur duyarım. Umarım onlara katılabilirim, çünkü 2017'den beri çok şey öğrendiğimizi düşünüyorum. Bence bir ülke olarak geliştik."


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal