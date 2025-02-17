Dallas Mavericks, yardımcı antrenör Darrell Armstrong'un silahlı saldırı suçlamasıyla gözaltına alındığına dair çıkan haberlerin ardından ismi açıklanmayan bir çalışanını geçici olarak uzaklaştırdığını duyurdu.



Dallas'ta yayın yapan WFAA'nın haberine göre, polis cumartesi sabaha karşı gelen bir ihbar üzerine olay yerine müdahale etti. 56 yaşındaki Armstrong'un, bir tartışma sırasında bir kadına silah doğrultarak tehdit ettiği ve fiziksel şiddet uyguladığı öne sürüldü.



Dallas polisi konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmazken, Armstrong'un avukatı olup olmadığı da bilinmiyor. WFAA, Armstrong'un cumartesi sabahı tutuklandıktan sonra kefaletle serbest bırakıldığını bildirdi.



Mavericks, Associated Press'e yaptığı açıklamada, "Bu olayın farkındayız ve detayları öğrenmeye devam ediyoruz" dedi. NBA yönetimi ise henüz bir yorum yapmadı.



Kulüp açıklamasında, "İlgili çalışan, hukuki sürecin tamamlanmasına kadar idari olarak uzaklaştırılmıştır. Konuyla ilgili resmi merciler soruşturmasını sürdürmektedir. Yasal sürecin işlemesine izin vereceğiz ve dava sonuçlanana kadar herhangi bir ek yorumda bulunmayacağız" ifadelerine yer verildi.



