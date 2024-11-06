Mauro Icardi, yüzüğü çıkardı

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin son antrenmanda evlilik yüzüğünü çıkardığı görüldü.

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Mauro Icardi, yüzüğü çıkardı
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06 Kasım 2024 10:05
Galatasaray'ın Tottenham maçı hazırlıklarını sürdürdüğü Florya'da Mauro Icardi dikkat çekti.

Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın sosyal medyaya düşen görüntülerinin ardından evlilik yüzüğü takmaması dikkat çekti.

Arjantin'e dönen ve burada rapçi sevgilisi L-Gante ile samimi pozlar veren Wanda Nara, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yeni bir aşka başladığını doğrulamıştı.

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