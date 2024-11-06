Mauro Icardi, yüzüğü çıkardı

Galatasaray'ın Tottenham maçı hazırlıklarını sürdürdüğü Florya'da Mauro Icardi dikkat çekti.
Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın sosyal medyaya düşen görüntülerinin ardından evlilik yüzüğü takmaması dikkat çekti.
Arjantin'e dönen ve burada rapçi sevgilisi L-Gante ile samimi pozlar veren Wanda Nara, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yeni bir aşka başladığını doğrulamıştı.
Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın sosyal medyaya düşen görüntülerinin ardından evlilik yüzüğü takmaması dikkat çekti.
Arjantin'e dönen ve burada rapçi sevgilisi L-Gante ile samimi pozlar veren Wanda Nara, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yeni bir aşka başladığını doğrulamıştı.