Mauro Icardi'yi derbi öncesi hırs bastı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Türkiye'de çıkacağı ilk derbi öncesi heyecanlı. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi'yi derbi öncesi hırs bastı
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05 Kasım 2022 12:56
Galatasaray'a büyük umutlarla gelen ancak özel yaşamındaki çalkanltılar sebebiyle kendini sahaya veremeyen Mauro Icardi zorlu günleri geride bıraktı.

Alanyaspor maçında 1 gol, 1 asistle oynayan, Karagümrük karşılaşmasını ise boş geçen Arjantinli yıldız, Türkiye'de çıkacağı ilk derbi öncesi heyecanlı.

Okan Buruk başarılı golcüyü dev derbide 11'de sahaya sürecek. Arjantinli yıldız idmandaki iştahlı görüntüsüyle teknik heyeti sevindirirken, taraftarlar için gol sözü verdiği belirtildi.

 

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