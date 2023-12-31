Mauro Icardi'ye Premier Lig'den iki talip

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'ye Premier Lig'in iki büyük kulübü talip oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi'ye Premier Lig'den iki talip
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31 Aralık 2023 14:55
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile ilgili sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

Arjantin basınında yer alan habere göre; attığı goller ve yüksek performansıyla Avrupa'da yeni gözde hale gelen Icardi'ye, Premier Lig devleri Manchester United ve Tottenham'ın talip olduğu yazıldı.

Haberde, iki takımın da forvet arayışında olduğu ve sezonun geri kalanında Mauro Icardi'nin takımlarında olmasına sıcak baktıkları kaydedildi.

Galatasaray formasıyla bu sezon 27 resmi maça çıkan Mauro Icardi, bu maçlarda 17 gol 6 asistlik katkı sağladı.

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