Sabah Spor yazarlarından Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar, köşelerinde Galataray'ın Trabzonspor'u Mauro Icardi'nin golleriyle 2-0 mağlup ettiği maçı değerlendirirken Arjantinli golcü için övgülerde bulundu.
"DÜNYADA AZ GÖRÜNEN BİR TEK VURUŞ USTASI"
Erman Toroğlu, deneyimli golcü için "İcardi, üç tane net pozisyona giriyor, ikisini atıyor. Bir tanesinde de rakip çok akıllı bir şekilde dengesini bozluyor. İyi vuruş yapamıyor ve topu auta atıyor. İcardi için tek kelimeyle şunu söylemek lazım, dünyada az görünen kafayla ve ayakla tek vuruş ustası." ifadelerini kullandı.
"MÜTHİŞ BİR SEZGİ VE TEKNİK"
Ahmet Çakar ise yazısında Icardi için "Galatasaray, yine İcardi'siyle kazandı. Gerçekten adam kovalamayan, çok fazla pres yapmayan bir görünüm sergilese de İcardi ceza sahası içinde tek vuruşun dünya çapında ustalarından biri. Mesela attığı ikinci gol. Kimse kafayla o mesafeden oraya vuramaz. Adeta eliyle atsa başaramaz. Yine ilk golde ayak üstüyle Uğurcan'ın açılırken sabit ayağıyla müthiş bir sezgi ve teknik." ifadelerine yer verdi.
"DÜNYADA AZ GÖRÜNEN BİR TEK VURUŞ USTASI"
Erman Toroğlu, deneyimli golcü için "İcardi, üç tane net pozisyona giriyor, ikisini atıyor. Bir tanesinde de rakip çok akıllı bir şekilde dengesini bozluyor. İyi vuruş yapamıyor ve topu auta atıyor. İcardi için tek kelimeyle şunu söylemek lazım, dünyada az görünen kafayla ve ayakla tek vuruş ustası." ifadelerini kullandı.
"MÜTHİŞ BİR SEZGİ VE TEKNİK"
Ahmet Çakar ise yazısında Icardi için "Galatasaray, yine İcardi'siyle kazandı. Gerçekten adam kovalamayan, çok fazla pres yapmayan bir görünüm sergilese de İcardi ceza sahası içinde tek vuruşun dünya çapında ustalarından biri. Mesela attığı ikinci gol. Kimse kafayla o mesafeden oraya vuramaz. Adeta eliyle atsa başaramaz. Yine ilk golde ayak üstüyle Uğurcan'ın açılırken sabit ayağıyla müthiş bir sezgi ve teknik." ifadelerine yer verdi.