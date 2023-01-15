Mauro Icardi'ye müzikli terapi!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Hatayspor maçının ardından doğrudan soyunma odasına gitti. Gol atamadığı için keyfi yerinde olmayan yıldız ismin imdadına Torreira yetişti. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi'ye müzikli terapi!
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15 Ocak 2023 10:43
Hatay'a gol atamayan Mauro Icardi, 90 dakikanın ardından doğruca soyunma odasına gitti.

Galibiyet kutlamasına katılmayan Icardi'nin gol atamadığı için keyfi yerinde değildi.

Arjantinli yıldızı neşelendiren isim takım arkadaşı Lucas Torreira oldu.

Soyunma odasında Arjantin müzikleri açarak olumsuz havayı bir anda dağıtan Torreira, Icardi'nin moralini yükseltti.

'AYRILIK YOK' MESAJI!

Ara transferde ayrılacağı konuşulan Juan Mata, Hatayspor maçında şansını iyi değerlendirdi ve 2 gol buldu.

34 yaşındaki İspanyol yıldız, kendisiyle ilgilenen ülkesindeki kulüplere de "Sezonu Galatasaray'da tamamlayacağım" mesajını gönderdi. (Sabah)

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