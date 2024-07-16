Mauro Icardi'ye manevi doping! Avukatı kampa geldi

Galatasaray'ın geçen sezonki şampiyonluğuna önemli katkı sağlayan ve yeni dönemde de Cim-Bom'un en önemli hücum gücü olan Mauro Icardi, özel hayatıyla bir kez daha gündeme geldi ama futbolcu açısından olumlu bir süreç yaşandı.
Eşi Wanda Nara ile boşanma kararı alan Arjantinli futbolcu, son dönemde gelen iyi haberlerin ardından kendine geldi. Son derece hassas bir yapıya sahip olan futbolcunun bu dönemi en az hasarla geçirmesi için çaba sarf edilirken, Galatasaray da bunun takıma yansımaması adına büyük bir çaba sarf ediyor.
AVUKATI, AVUSTURYA KAMPINA GELDİ
Çocuklarına çok düşkün olan ve ayrılığın yansımalarından çekinen Arjantinli forvetin avukatı Pino, Avusturya kampına geldiği ortaya çıktı. Nara ve Icardi çiftinin 10 yıllık birlikteliğinden iki kızları bulunurken, bunların velayetinin kimde kalacağı da szoru işareti olmuştu. Avukatı Pino ile 2 gün boyunca iki çocuğunun durumu masaya yatırılırken, müjdeli haber geldi.
İKİ KIZI ICARDI'DE KALACAK
Yapılan telefon trafiğinin ardından, Francesca ve Isabella'nın Icardi'de kalmasına karar verildiği bildirildi. İki kızın da, Icardi ile beraber İstanbul'da yaşamaya devam edeceği belirtildi. Wanda Nara'nın ilk evliliğinden olan oğulları ise anneleriyle birlikte yaşamaya devam edecek.
Bu gelişmenin ardından Icardi'nin moralinin yerine geldiği ve kampın ilk günlerindeki tutukluğu üzerinden attığı ifade edildi.
Eşi Wanda Nara ile boşanma kararı alan Arjantinli futbolcu, son dönemde gelen iyi haberlerin ardından kendine geldi. Son derece hassas bir yapıya sahip olan futbolcunun bu dönemi en az hasarla geçirmesi için çaba sarf edilirken, Galatasaray da bunun takıma yansımaması adına büyük bir çaba sarf ediyor.
AVUKATI, AVUSTURYA KAMPINA GELDİ
Çocuklarına çok düşkün olan ve ayrılığın yansımalarından çekinen Arjantinli forvetin avukatı Pino, Avusturya kampına geldiği ortaya çıktı. Nara ve Icardi çiftinin 10 yıllık birlikteliğinden iki kızları bulunurken, bunların velayetinin kimde kalacağı da szoru işareti olmuştu. Avukatı Pino ile 2 gün boyunca iki çocuğunun durumu masaya yatırılırken, müjdeli haber geldi.
İKİ KIZI ICARDI'DE KALACAK
Yapılan telefon trafiğinin ardından, Francesca ve Isabella'nın Icardi'de kalmasına karar verildiği bildirildi. İki kızın da, Icardi ile beraber İstanbul'da yaşamaya devam edeceği belirtildi. Wanda Nara'nın ilk evliliğinden olan oğulları ise anneleriyle birlikte yaşamaya devam edecek.
Bu gelişmenin ardından Icardi'nin moralinin yerine geldiği ve kampın ilk günlerindeki tutukluğu üzerinden attığı ifade edildi.