Mauro Icardi'ye manevi doping! Avukatı kampa geldi

Galatasaray, son derece hassas bir yapıya sahip olan Mauro Icardi'nin boşanma sürecinden en az hasarla ayrılmasına çalışırken, Arjantinli golcüye müjdeli haber geldi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mauro Icardi'ye manevi doping! Avukatı kampa geldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Temmuz 2024 08:25
Galatasaray'ın geçen sezonki şampiyonluğuna önemli katkı sağlayan ve yeni dönemde de Cim-Bom'un en önemli hücum gücü olan Mauro Icardi, özel hayatıyla bir kez daha gündeme geldi ama futbolcu açısından olumlu bir süreç yaşandı.

Eşi Wanda Nara ile boşanma kararı alan Arjantinli futbolcu, son dönemde gelen iyi haberlerin ardından kendine geldi. Son derece hassas bir yapıya sahip olan futbolcunun bu dönemi en az hasarla geçirmesi için çaba sarf edilirken, Galatasaray da bunun takıma yansımaması adına büyük bir çaba sarf ediyor.

AVUKATI, AVUSTURYA KAMPINA GELDİ

Çocuklarına çok düşkün olan ve ayrılığın yansımalarından çekinen Arjantinli forvetin avukatı Pino, Avusturya kampına geldiği ortaya çıktı. Nara ve Icardi çiftinin 10 yıllık birlikteliğinden iki kızları bulunurken, bunların velayetinin kimde kalacağı da szoru işareti olmuştu. Avukatı Pino ile 2 gün boyunca iki çocuğunun durumu masaya yatırılırken, müjdeli haber geldi.

İKİ KIZI ICARDI'DE KALACAK

Yapılan telefon trafiğinin ardından, Francesca ve Isabella'nın Icardi'de kalmasına karar verildiği bildirildi. İki kızın da, Icardi ile beraber İstanbul'da yaşamaya devam edeceği belirtildi. Wanda Nara'nın ilk evliliğinden olan oğulları ise anneleriyle birlikte yaşamaya devam edecek.

Bu gelişmenin ardından Icardi'nin moralinin yerine geldiği ve kampın ilk günlerindeki tutukluğu üzerinden attığı ifade edildi. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery