Mauro Icardi'ye çılgın teklif!

Astronomik teklifleri ile dünya futbolunda dengeleri değiştiren Suudi Arabistan, Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Mauro Icardi için de masaya oturdu.
Arjantinli yıldız için Suudi Arabistan'dan bir takım, çılgın bir rakamla ortaya çıktı. Hürriyet'te yer alan habere göre; Bu sezon Galatasaray forması ile yıldızlaşan Mauro Icardi için bir Arap kulübünün tam 100 milyon Euro'luk teklif yaptığı öğrenildi.
PSG İLE BONSERVİSTE ANLAŞTILAR BİLE
PSG ile el sıkışan bir Arap kulübünün Icardi'ye yıllık 25 milyon Euro'dan 3 senelik kontrat önerdiği ifade edildi. Fransız devine yapılan bonservis teklifi ve bonuslarla birlikte Mauro Icardi transferi için önerilen toplam rakamın 100 milyon Euro olduğu belirtildi.
PSG ile anlaşan Suudiler, Icardi ve Wanda Nara'nın kararını beklerken yaşanan bu gelişmeler sarı kırmızılıların planlarını bozdu.
Nedeni ise Galatasaray Kulübünün Icardi için sponsorlarının desteği ile ayırdığı yıllık garanti ücretin ise 7.5 milyon Euro olması.
YÖNETİME ROMELU LUKAKU ÖNERİLDİ
Galatasaray, kulübün ekonomik gerçekleri çerçevesinde şartlarını zorlayıp ülkemizdeki en yüksek garanti ücreti masaya sunarken şimdi Icardi ve menajerlerinin tavrı bekleniyor. Ancak işin zora girmesi nedeniyle yeni bir yıldız golcü için de arayışlar başladı. Kulübe önerilen isimlerden biri ise Romelu Lukaku. Ancak sarı kırmızılıların Belçikalı golcüye geçirdiği ağır sakatlık, aldığı kilolar, hem şartları hem de performansı göz önüne alındığında sıcak bakmayarak herhangi bir somut adım atmadığı belirtildi.
Arjantinli yıldız için Suudi Arabistan'dan bir takım, çılgın bir rakamla ortaya çıktı. Hürriyet'te yer alan habere göre; Bu sezon Galatasaray forması ile yıldızlaşan Mauro Icardi için bir Arap kulübünün tam 100 milyon Euro'luk teklif yaptığı öğrenildi.
PSG İLE BONSERVİSTE ANLAŞTILAR BİLE
PSG ile el sıkışan bir Arap kulübünün Icardi'ye yıllık 25 milyon Euro'dan 3 senelik kontrat önerdiği ifade edildi. Fransız devine yapılan bonservis teklifi ve bonuslarla birlikte Mauro Icardi transferi için önerilen toplam rakamın 100 milyon Euro olduğu belirtildi.
PSG ile anlaşan Suudiler, Icardi ve Wanda Nara'nın kararını beklerken yaşanan bu gelişmeler sarı kırmızılıların planlarını bozdu.
Nedeni ise Galatasaray Kulübünün Icardi için sponsorlarının desteği ile ayırdığı yıllık garanti ücretin ise 7.5 milyon Euro olması.
YÖNETİME ROMELU LUKAKU ÖNERİLDİ
Galatasaray, kulübün ekonomik gerçekleri çerçevesinde şartlarını zorlayıp ülkemizdeki en yüksek garanti ücreti masaya sunarken şimdi Icardi ve menajerlerinin tavrı bekleniyor. Ancak işin zora girmesi nedeniyle yeni bir yıldız golcü için de arayışlar başladı. Kulübe önerilen isimlerden biri ise Romelu Lukaku. Ancak sarı kırmızılıların Belçikalı golcüye geçirdiği ağır sakatlık, aldığı kilolar, hem şartları hem de performansı göz önüne alındığında sıcak bakmayarak herhangi bir somut adım atmadığı belirtildi.