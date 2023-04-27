Süper Lig'in 32. haftasında pazar günü Beşiktaş, evinde lider Galatasaray'ı konuk edecek. İlk maçı 2-1 kazanan Sarı-Kırmızılılar, rakibini deplasmanda mağlup ederek şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemezken, ev sahibi Kara Kartal ise lideri devirip zirve iddiasını sürdürmeyi planlıyor. Bu maçta şüphesiz tüm dikkatler iki takımın golcülerinde olacak. Bir yanda dünya yıldızı Mauro Icardi, diğer tarafta da üçüncü kez Beşiktaş'a dönen ve Siyah-Beyazlılar'ın yükselen grafiğinde önemli pay sahibi olan Vincent Aboubakar...



4 POZİSYONDAN BİRİ GOL OLUYOR



Dev derbi öncesinde iki golcünün de bazı istatistiklerine göz attık. Devre arasında Beşiktaş'a gelen Aboubakar, Siyah-Beyazlı forma altında şu ana kadar görev yaptığı mücadelelerde maç başına 3.45 kez rakip ceza sahasında topla buluştu. Bu oranla ligdeki santrforlar arasında ilk 10'a giremeyen Kamerunlu, 13.sırada kendisine yer bulabildi. Aboubakar, topla az buluşmasına rağmen bitiricilikte oldukça iyi... 31 yaşındaki santrfor, rakip ceza alanında bulduğu 4 pozisyondan birini golle sonuçlandırmayı başarıyor ve %25'lik oranla ligdeki santrforlar arasında 8.sırada bulunuyor.



TANGOCU İLK SIRADA YER ALIYOR



Icardi ise rakip ceza sahasında en çok topla buluşan santrfor konumunda... Arjantinli yıldız maç başına 6 kez rakip ceza alanında topa temas ediyor. Bu alanda birinci sırada kendine yer bulan Tangocu, yakaladığı pozisyonları gole çevirme konusunda da Aboubakar'dan ufak bir payla önde... Şu ana kadar bulduğu pozisyonları, %26 oranında golle sonuçlandıran Icardi, santrforlar arasında 7.basamakta... Aboubakar, 11 lig maçında 7 gol, 1 asistle oynarken, Icardi, Süper Lig'de görev aldığı 18 mücadelede 13 gol, 7 asistlik performans ortaya koyarak Galatasaray'ın en iyi ismi konumunda.



MUHTEŞEM İKİLİ



Galatasaray, ligdeki 29 maçta 67 kez ağları sarstı. Bu gollerin çoğunda Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu'nun imzası bulunuyor. Icardi 13 gol, 7 asistlik katkı sağlarken, Kerem Aktürkoğlu ise bu sezon 28 karşılaşmada 9 kez fileleri sarstı. 5 kez de gol pası veren genç oyuncu, bunlardan ikisinde Mauro Icardi'yi golle buluşturdu.





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