Mauro Icardi: "Teşekkürler Şanlıurfa!"

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe ile oynanan Süper Kupa maçının ardından bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi: 'Teşekkürler Şanlıurfa!'
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07 Nisan 2024 23:59
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe ile oynanan Süper Kupa maçının ardından bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçeli küçük bir taraftarın kendisi ile özdeşleşen gol sevincini yaptığı anları Instagram üzerinden paylaşan Mauro Icardi, "Teşekkürler Şanlıurfa" ifadelerini kullandı.

İşte Icardi'nin paylaşımı;

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