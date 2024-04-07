Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe ile oynanan Süper Kupa maçının ardından bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçeli küçük bir taraftarın kendisi ile özdeşleşen gol sevincini yaptığı anları Instagram üzerinden paylaşan Mauro Icardi, "Teşekkürler Şanlıurfa" ifadelerini kullandı.
İşte Icardi'nin paylaşımı;
Fenerbahçeli küçük bir taraftarın kendisi ile özdeşleşen gol sevincini yaptığı anları Instagram üzerinden paylaşan Mauro Icardi, "Teşekkürler Şanlıurfa" ifadelerini kullandı.
İşte Icardi'nin paylaşımı;
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