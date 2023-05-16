Mauro Icardi, seriye bağladı!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, son 6 maçta 8 gol, toplamda ise 17 gole ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi, seriye bağladı!
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16 Mayıs 2023 22:58
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Süper Lig'de 17 kez fileleri havalandırdı.

Ligde 21. maçına çıkan 30 yaşındaki golcü oyuncu, 45+11. dakikada fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. Arjantinli futbolcu, maçın 89. dakikasında da bir kez daha topu ağlara göndererek kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti. Bu müsabakaya kadar 15 golü bulunan Icardi, bu sayıyı 17'ye çıkardı.

Icardi, ayrıca son 6 mücadelede 8 gol attı.

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