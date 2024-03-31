Mauro Icardi, şampiyonluk modunu açıyor

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, son haftalarda şampiyonluk için yeniden moda girdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi, şampiyonluk modunu açıyor
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31 Mart 2024 13:01
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, geçen sezon son 9 haftada 13 golle şampiyonluğu getirmişti. Bu yıl da golleri sıralayan Arjantinli oyuncu, 20 golü geçtiği sezonlara bakıldığında mart, nisan ve mayıs aylarında attığı gollerle dikkat çekiyor.

2014-15, 2016- 17, 2017-18 ve 2022-23'te toplam 97 kez gol sevinci yaşayan Icardi, bunların 40'ını son üç ayda kaydetti. 97 golün yüzde 41'ini son düzlükte atan tecrübeli yıldız, bu sezon da son haftalarda açıldı.

Ligde attığı 17 golün 3'ünü bu sürede kaydeden Icardi, takımı yeniden şampiyonluğa taşımak istiyor.
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