Mauro Icardi, saha dışında da centilmen!

Mauro Icardi tam bir idol. Golleriyle Galatasaray 'ı, 23. şampiyonluğa taşıdı. Milyonların kalbini kazandı. Taraftarlar onun gibi olmak istiyor. Saçlarını sarıya boyatıyor. Sevinci taklit ediliyor. Paylaşımları beğeni rekoru kırıyor. Ancak İcardi'nin bilinmeyen bir özelliği de saha dışında da tam bir centilmen olması.Arjantinli süper yıldız, hem mütevazı hem de tam bir yardımsever. Türkiye'yi ve Galatasaray'ı çok seven tecrübeli futbolcu taraftarların fotoğraf ve imza isteklerini kırmıyor, kendisine verilen hediyeleri evinin baş köşesine yerleştiriyor, 7'den 77'ye her kulüpten taraftarı kırmamaya çalışıyor.İcardi, Florya çalışanlarının da gözdesi. Arjantinli, tesislerde olduğu her gün güvenlik görevlisinden garsonuna tüm çalışanlara ilgi gösteriyor, sıkıntılarını dinliyor, mali destekte bulunuyor.Sürekli "Nasılsınız? Bir eksiğiniz var mı?" diye soran Mauro İcardi, eşi Wanda Nara aracılığıyla da durumu iyi olmayan ailelere yardımlar yapıyor.Icardi ailesi, yaptıkları yardımların duyulmasını istemiyor. İhtiyaçlarını karşıladıkları kimselere ve ailelerediyorlar.