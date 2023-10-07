Mauro Icardi, rekor kırdı!

Süper Lig'de konuk olduğu Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Mauro Icardi, rekor kırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi, rekor kırdı!
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07 Ekim 2023 21:08
Son güncelleme 07 Ekim 2023 21:11
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, gollerine Antalya'da da devam etti.

Sarı kırmızılı takımın golcüsü, Antalya filelerini havalandırarak rekor kırdı.

30 yaşındaki yıldız, 2007-08 dönemi sonrasında Süper Lig'de 30 gole en hızlı ulaşan oyuncu olarak tarihe geçti. Bu rekor daha önce 33 maçta ulaşan Diagne'ye aitti. Icardi bunu 32 maçta gerçekleştirdi.

Mauro Icardi, bu sezon ise ligde 8 maçta 8 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Icardi, toplamda ise 40 maçta 35 gol, 10 asist yaptı.

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