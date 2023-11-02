Mauro Icardi, PSG dönemini geçiyor!

Galatasaray'da 38 gol atan Mauro Icardi, bir gol daha atması durumunda PSG dönemindeki performansını geride bırakacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi, PSG dönemini geçiyor!
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02 Kasım 2023 11:24
Sağ ayak bileğindeki ağrıya rağmen iğneyle sahaya çıkarak arkadaşlarını yalnız bırakmayan ve attığı gollerle takımını sırtlayan Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla kendini aşıyor.

3 sezon süren Paris Saint-Germain kariyerini 38 golle tamamlayan Arjantinli yıldız, sarıkırmızılı ekipte bu gol sayısına bir senede ulaştı. Şu ana kadar 38 kez ağları sarsan 30 yaşındaki oyuncu, bir kez daha fileleri bulursa Fransız ekibindeki performansını geçecek.

Bu sezon 17 maçta 15 gol, 3 asist ile şov yapan Icardi, sakatlığı nedeniyle idmanlara çıkmıyor.

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