Mauro Icardi'nin yüzünde kırık var!

Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi'nin yüzündeki morluğun ardından durumu belli oldu.
Derbi maç sırasında sakatlık yaşayan ve kulüp doktoru Yener İnce ile de görüşen Mauro Icardi'nin elmacık kemiğinde kırık tespit edildi.
Diriliş Postası'ndan İbrahim Demir'in haberine göre; Mauro Icardi'nin elmacık kemiği (zigomatik) kırıldı.
Bu kırığa bağlı olarak yüzünde şişlik ve morluk meydana gelen yıldız oyuncunun durumu yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.
Derbi maç sırasında sakatlık yaşayan ve kulüp doktoru Yener İnce ile de görüşen Mauro Icardi'nin elmacık kemiğinde kırık tespit edildi.
Diriliş Postası'ndan İbrahim Demir'in haberine göre; Mauro Icardi'nin elmacık kemiği (zigomatik) kırıldı.
Bu kırığa bağlı olarak yüzünde şişlik ve morluk meydana gelen yıldız oyuncunun durumu yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.