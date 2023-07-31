Mauro Icardi'nin transferi için açıklama

Galatasaray'ın stat sponsoru Rams Global, "Mauro Icardi transferine katkıda bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz." şeklinde bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi'nin transferi için açıklama
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31 Temmuz 2023 20:52
Galatasaray'ın bu kez bonservisiyle kadrosuna kattığı Mauro Icardi için yeni bir açıklama geldi.

Sarı-kırmızılı takımın stat sponsoru Rams Global, Icardi transferi için "RAMS Global olarak stat isim sponsorluğunu üstlendiğimiz Galatasaray'ın, Mauro Icardi transferine katkıda bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz." şeklinde bir açıklama yaptı.

DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMASI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de, Mauro Icardi transferi için şu şekilde konuşmuştu;

"Kıymetli oyuncumuz Icardi, yıllık yaklaşık 40 milyon avroluk teklifi reddetti. Sponsorlarımızın 4 milyon avrosunu karşıladığı toplamda 10 milyon avroluk gelire imza atmıştır. Bu anlattıklarım dahi nasıl bir süreç yaşandığının en güzel örneği. Kendisi bu konularda isminin geçmesini istemese de Erden kardeşim ve Nef ailesi başta olmak üzere tüm sponsorlarımız imkansız denileni başarmak için yanımızda oldu. Bize destekleri çok büyük olan değerli sponsorlarımız sağ olsun, var olsun."

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