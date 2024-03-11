Mauro Icardi'nin tek rakibi Jardel!

Maç başına 0.7 ortalama yakalayan Icardi, 30+ gol atan yabancılar arasında ikinci sıraya oturdu. Gözünü Mario Jardel'in koltuğuna dikti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mauro Icardi'nin tek rakibi Jardel!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Mart 2024 10:30
Kısa sürede Galatasaray taraftarının sevgilisi olan Mauro Icardi, iki sezonda kulüp tarihine adını yazdırdı.

Geçen yıl 26 maçta 23 golle şov yapan ve bu sezon 37 karşılaşmada 21 gole ulaşan Arjantinli yıldız, 0.7 ortalama yakaladı.

Icardi böylece kulüp tarihinde 30+ gol atan yabancı oyuncular arasında Mario Jardel'in ardından ikinci sırada yer aldı.

31 yaşındaki oyuncunun hedefinde 43 maçta 34 gol ile 0.79 ortalaması bulunan Jardel'i sollamak var.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery