Mauro Icardi'nin tek rakibi Jardel!

Kısa sürede Galatasaray taraftarının sevgilisi olan Mauro Icardi, iki sezonda kulüp tarihine adını yazdırdı.
Geçen yıl 26 maçta 23 golle şov yapan ve bu sezon 37 karşılaşmada 21 gole ulaşan Arjantinli yıldız, 0.7 ortalama yakaladı.
Icardi böylece kulüp tarihinde 30+ gol atan yabancı oyuncular arasında Mario Jardel'in ardından ikinci sırada yer aldı.
31 yaşındaki oyuncunun hedefinde 43 maçta 34 gol ile 0.79 ortalaması bulunan Jardel'i sollamak var.
Geçen yıl 26 maçta 23 golle şov yapan ve bu sezon 37 karşılaşmada 21 gole ulaşan Arjantinli yıldız, 0.7 ortalama yakaladı.
Icardi böylece kulüp tarihinde 30+ gol atan yabancı oyuncular arasında Mario Jardel'in ardından ikinci sırada yer aldı.
31 yaşındaki oyuncunun hedefinde 43 maçta 34 gol ile 0.79 ortalaması bulunan Jardel'i sollamak var.
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